Cina: in forte flessione la domanda sui voli interni per le prossime festività

Il mercato aereo interno della Cina sembra entrare in una nuova recessione con l'avvicinarsi del capodanno lunare del 12 febbraio, poiché si fa strada la prospettiva di una domanda di viaggi drasticamente ridotta durante il periodo delle vacanze.

Al 25 gennaio scorso la media di voli settimanali è scesa a poco più di 8mila 600, portandosi a circa un terzo dal picco di oltre 12mila 600 voli registrati all'inizio di ottobre 2020.

Come riportato da Travel Daily News, centinaia di milioni di persone che normalmente viaggerebbero per visitare i parenti e celebrare insieme il Capodanno cinese sono state invitate dal Governo a rimanere a casa.



Un aumento dei casi di Coronavirus nella provincia di Hebei intorno a Pechino, insieme ad altri focolai isolati nel Paese, ha fatto sì che i viaggi per le vacanze complessivamente dovrebbero essere in calo del 40% rispetto al 2019, secondo quanto indicato dal Ministero dei Trasporti cinese.