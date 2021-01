South African Airways, le difficoltà del vettore allontanano la ripresa

È un periodo particolarmente complicato questo per South African Airways: il vettore, messo in amministrazione controllata a dicembre 2019, non sta riuscendo, anche a causa della pandemia in corso, a portare a termine la ristrutturazione aziendale che era stata avviata.

Secondo il Department of Public Enterprises del Sudafrica, il vettore dovrebbe ritornare a volare nel mese di aprile, ma secondo gli analisti la situazione non si risolverà prima di luglio.



Il piano, secondo Simple Flying, era quello di creare una compagnia aerea molto più piccola con aeromobili più nuovi ed efficienti in termini di consumo di carburante, ma questo vettore non decollerà mai almeno fino a quando non si saranno risolte le questioni con i sindacati. Il futuro di SAA rimane quindi in una situazione di stallo.