Concorde del futuro: partono i lavori per realizzare il jet AS2

Uno dei progetti in campo per realizzare il successore del Concorde, il jet supersonico AS2, si prepara a entrare nella fase operativa, per potere poi iniziare la produzione dei primi modelli a partire dal 2023.

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione del quartier generale della Aerion, la società americana che ha progettato il velivolo da 8-12 passeggeri in grado di volate tra Londra e New York in 4 ore e mezza. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’area scelta è quella dell’Aerian Park, vicino all’aeroporto di Orlando, dove appunto tra un paio di anni inizierà la produzione dell’aereo e dove dovrebbero trovare lavoro quasi 700 persone.



L’AS2 sarà in grado di volare a una velocità superiore alle mille miglia orarie (Mach 1,4) coprendo anche lunghissime distanze.