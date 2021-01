Germania verso lo stop dei voli internazionali

La Germania starebbe valutando il blocco dei voli internazionali, per contenere la diffusione delle varianti del Covid-19. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehorf, alla Bild “il rischio rappresentato dalle mutazioni del virus impone che si verifichino anche misure drastiche”.

L’Esecutivo tedesco, riporta Ansa.it, starebbe perciò prendendo in considerazione l’introduzione di “controlli più severi alle frontiere, soprattutto con le aree ad alto rischio, ma anche la riduzione quasi a zero della circolazione aerea verso la Germania, come sta facendo Israele”.