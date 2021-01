Ana, pacchetti quarantena per i viaggiatori che arrivano in Giappone

All Nippon Airways ha introdotto nuovi servizi per facilitare l’ingresso e la quarantena in Giappone. La compagnia aerea ha lanciato un portale, che offre pacchetti e informazioni complete sulla sistemazione in hotel e il trasporto privato per tutti i viaggiatori internazionali che entrano nel Paese.

In base alle attuali restrizioni, infatti, tutti i visitatori che entrano in Giappone sono tenuti a rispettare la quarantena e non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, sia al loro arrivo che durante il periodo di isolamento. Il tool di Ana permette così a coloro che arrivano dall’estero di ottenere tutto il supporto necessario per una quarantena sicura.



Sul sito, il vettore offre veri e propri pacchetti, che includono alternative per la sistemazione in hotel situati sia vicino all'aeroporto di Haneda che a quello di Narita, nonché opzioni per il noleggio auto. Ai viaggiatori in arrivo che soggiorneranno per più di 8 giorni saranno forniti gli amenity kit Ana di First Class.