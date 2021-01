Singapore Airlines: da SimpliFlying la valutazione Diamond per la sicurezza sanitaria

Le misure di salute e sicurezza per i passeggeri adottate da Singapore Airlines hanno valso alla compagnia la valutazione Diamond nella audit Apex Health Safety powered by SimpliFlying, che coinvolge i vettori di tutto il mondo.

Si tratta del livello più alto raggiungibile, ottenuto con almeno 200 punti al di sopra dello standard minimo ‘gold’ determinato da ApexX e SimpliFlying per la tutela dei viaggiatori.

“Fin dall'inizio della pandemia di Covid-19 - spiega Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience di Singapore Airlines - abbiamo intrapreso una revisione completa delle nostre misure di salute e sicurezza insieme ai nostri partner e alle autorità di controllo, consultandoci con esperti in medicina e prendendo in considerazione il feedback dei passeggeri”.



I team del vettore hanno approfondito diversi aspetti relativi all’intero customer journey, rafforzando e migliorando le procedure: “Abbiamo introdotto nuove misure integrative e utilizzato le tecnologie digitali per completarle e supportare un'esperienza di viaggio senza interruzioni”.



Iniziative anti-Covid

Tra le iniziative l’introduzione dei near-touch check-in kiosk, le notifiche via mobile sui ritardi nella consegna dei bagagli e la digitalizzazione di menù e riviste a bordo: “L'adozione di misure paragonabili allo standard degli ospedali per garantire la sicurezza sanitaria - spiega Shashank Nigam, ceo di SimpliFlying - contribuirà a rafforzare la fiducia tra i viaggiatori”.