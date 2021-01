easyJet Holidays: exploit di prenotazioni per l’estate

“Sappiamo che esiste una domanda repressa, l’abbiamo visto ogni volta che le restrizioni sono state allentate, e per questo sappiamo che le persone vogliono andare in vacanza quanto prima possibile”. Così il ceo di easyJet Johan Lundgren commenta in un’intervista alla Bbc il boom di prenotazioni per i pacchetti easyJet Holidays per la prossima estate.

Incremento a tripla cifra

Allo stato attuale, infatti, l’incremento è del 250% rispetto allo scorso anno: un dato che, come riporta it.businessinsider.com, offre buone prospettive per il futuro.

“Siamo molto contenti di vedere che i nostri clienti stanno progettando le loro vacanze estive – sottolinea il ceo -: maggio si è rivelato il mese più gettonato”.



Per il manager la chiave per la ripresa del settore turistico è indubbiamente la campagna vaccinale in corso in Gran Bretagna e nel resto d’Europa: la compagnia è pronta a incrementare la sua offerta di voli man mano che i clienti riprenderanno fiducia e ricominceranno a volare.



Tra le misure prese i tamponi obbligatori prima della partenza anche se, come ha sottolineato Lundgren, il loro costo è spesso molto alto e rischia di compromettere la volontà di viaggiare in aereo. Inoltre ora a pesare sulla ripresa è l’incertezza sulle regole da seguire in Europa. “In Europa ogni nazione ha i suoi - sottolinea Mark Manduca, analista di Citigroup -. I passeggeri non sanno quali sono le restrizioni in vigore o che genere di test è richiesto in ogni singolo Paese, e questo rende più difficile volare verso gli Stati europei rispetto ad altre destinazioni con regole omogenee come gli Usa e la Cina”.