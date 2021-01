British Airways, nuova linea di valigie creata con parti dei vecchi B747

La fantasia non manca a British Airways, che ha lanciato una linea di bagaglio a mano realizzata usando parti dei B747 dismessi nel 2020. Gli aerei, eliminati prima del tempo a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 sul trasporto aereo, continueranno così a viaggiare sotto forma di bagaglio a mano.

Come riportato dal Corriere della Sera, la compagnia ha lanciato una serie di valigie in edizione limitata, realizzate con parti degli storici 747. Di colore bianco lucido, con finiture blu scuro, le 150 Boac Speedbird portano la firma dell’azienda inglese Globe-Trotter, che le ha create a mano. Ogni esemplare verrà venduto a una cifra di circa 2mila 200 euro.



“Siamo entusiasti di lavorare con Globe-Trotter per realizzare questo prodotto così speciale che rappresenta un’opportunità perfetta per celebrare un’era passata dei viaggi aerei globali e possedere un pezzo della nostra storia”, ha spiegato Hamish McVey, responsabile marketing di British Airways.

Due valigie di questa edizione erano sull’ultimo volo di dicembre 2020 fatto dal Boeing 747 del comandante Richard Allen-Williams. Il pilota le ha autografate e saranno messe all’asta per raccogliere fondi a favore di Flying Start.