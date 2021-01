Non c’è più tempo da perdere: per facilitare i viaggi all’interno dell’Ue sarà indispensabile una normativa che introduca al più presto l’uso dei passaporti vaccinali. L’idea, che i Paesi europei accarezzano già da tempo, sta prendendo forma proprio in questi giorni grazie ai vertici che si stanno tenendo tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Documenti standardizzati

Alla base del sistema dei passaporti, spiega Simple Flying, c’è l’obiettivo di consentire una maggiore libertà di movimento tra i confini senza rischiare un’ulteriore diffusione del virus.



La Commissione europea sta valutando la creazione di passaporti standardizzati validi in tutto il Vecchio Continente e anche oltre i suoi confini. L’obiettivo è di arrivare entro fine gennaio a un approccio comune. “Riteniamo - spiega il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas - che ora sia giunto il momento di riconoscere questi certificati di vaccino in tutta l'Unione europea, e anche al di fuori".





La proposta è ancora in una fase iniziale: “Potrebbe trattarsi - spiega a NewsTalk il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly - di un certificato cartaceo o digitale, da presentare prima della prenotazione dei voli”.



Il favore delle compagnie aeree

Le autorità europee si stanno consultando in materia anche con le compagnie aeree, molte delle quali si sono già espresse a favore di passaporti o certificati di vaccinazione. Allo stato attuale, però, a fungere da ‘secondo passaporto’ per i viaggiatori sono i test Covid, necessari per poter entrare nella maggior parte dei Paesi.



Tra i vettori favorevoli all’attestato di vaccinazione Qantas, che sta prendendo in esame una politica ‘no jab, no fly’ sui voli internazionali a lungo raggio.



Le nuove norme dei vettori

Intanto le compagnie aeree procedono con lo sviluppo dei sistemi di passaporto sanitario che attesti l'effettuazioen del test e il suo risultato negativo. American Airlines, ad esempio, ha adottato un approccio digitale coinvolgendo la sua app VeriFLY. A partire dal 23 gennaio i viaggiatori internazionali che desiderano andare negli Stati Uniti utilizzeranno l’app per caricare il certificato di negatività al test Covid.



Anche le compagnie aeree degli Emirati Arabi Uniti Etihad ed Emirates parteciperanno al sistema di passaporti sanitari dopo aver collaborato con l'International Air Transport Association (Iata). Entrambi i vettori proveranno il nuovo Travel Pass Iata nelle prossime settimane per cercare di riattivare la domanda di viaggi internazionali. Travel Pass è un'app che convaliderà i risultati dei test e fornirà ai passeggeri informazioni di viaggio essenziali.