di Lino Vuotto

Sono numeri impressionanti quelli che arrivano dall’ultimo report di Oag, la società specializzata nell’analisi delle programmazioni delle compagnie aeree, relativi all’offerta delle tre principali compagnie low cost del Vecchio Continente: nello schedule estivo di Ryanair, easyJet e Wizz Air i posti disponibili complessivi saranno 138 milioni contro i 189 milioni dell’offerta del 2019. Una certificazione che anche per la prossima estate la ripresa potrebbe essere solo parziale.



Allarme Ryanair

Ma se questo è il dato complessivo del report, l’analisi sulla programmazione italiana fa emergere un altro dato che mette in allarme, ed è quello relativo a Ryanair. Secondo la programmazione attuale rilasciata dalla low cost (che potrebbe ancora subire variazioni in base all’analisi della domanda) i posti offerti sulla Penisola sono solamente quattro milioni, contro i 17,4 della summer 2019, l’ultima effettivamente comparabile.



Da Wizz Air a easyJet

Chi invece non sembra avere intenzione di lasciare campo aperto sono Wizz Air ed easyJet. Nel primo caso il numero di posti offerti risulta in calo di 250mila unità e con questa programmazione Wizz sembra di fatto rinviare l’assalto alla Penisola annunciato la scorsa estate. Per la low cost britannica, invece, i numeri sono oggi al rialzo: 9,6 milioni contro 8,5 del 2019.



Il quadro europeo

Il calo sembra comunque destinato a colpire anche altri Paesi europei, con in testa la Spagna che al momento fa segnare 4,5 milioni di posti in meno, mentre nelle altre realtà la diminuzione è più contenuta. In tenuta invece la Gran Bretagna con 36,5 milioni di posti, con easyJet che prevede una decisa crescita mentre Wizz Air ridimensionerà la propria presenza. Su tutto comunque pesa ancora l’incertezza dell’evoluzione dell’emergenza e la diffusione dei vaccini; variabili che potrebbero modificare in maniera sensibile il quadro finale.