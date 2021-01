Il Canada dà il via libera ai B737 Max, presto l’ok anche in Europa

Via libera dalle autorità canadesi al ritorno nei cieli dei Boeing 737 Max. Le modifiche richieste sono state apportate ed è stato assicurato che Transport Canada si è diligentemente occupato di tutte le misure di sicurezza per tornare operativi almeno a livello nazionale.

Stessa linea in Europa. L'Easa prevede infatti di ricertificare i Max la prossima settimana.



Con il via libera del Canada, riprenderanno le rotte da e verso gli Usa con AirCanada e WestJet. Come riporta airlineweekly.com, proprio la compagnia di bandiera canadese riprenderà i voli con i 737 Max dal 1º febbraio. WestJet dovrebbe rimetterli in funzione già da domani con un breve tragitto tra Calgary e Vancouver.



Gaia Guarino