Un altro pezzo di ritorno alla normalità. Etihad Airways ha annunciato che dal prossimo 3 febbraio tornerà a volare sullo scalo di Roma Fiumicino, con collegamenti verso gli Emirati Arabi Uniti. La rotta sarà operata due volte alla settimana con i B787 della compagnia, portando così a 9 il totale dei voli settimanali sull’Italia (Malpensa e Fiumicino).

Gli orari dei collegamenti

Nel dettaglio, i voli decolleranno da Abu Dhabi alle 7:45 ogni mercoledì e sabato per arrivare a Roma alle 11.15. Le partenze da Fiumicino sono invece previste alle 13:40 ogni giovedì e domenica, con arrivo ad Abu Dhabi alle 22:45.



“Siamo estremamente lieti di aver aumentato il numero dei voli per Roma - commenta Antonella Cataldi (nella foto), country manager Italy di Etihad Airways -, poiché ci consentono di dare un segnale di ripresa per Etihad e il trasporto aereo in Italia e ribadiscono l’importanza dei forti legami economici tra il nostro paese e gli Emirati Arabi Uniti”.