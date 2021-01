American Airlines presenta VeriFLY, il passaporto sanitario per viaggiare negli Stati Uniti

American Airlines ha introdotto una nuova app, VeriFLY, un passaporto sanitario mobile che aiuterà i clienti a comprendere e verificare i requisiti necessari per viaggiare. Sarà disponibile per i viaggiatori in arrivo negli Stati Uniti a partire dal 23 gennaio 2021.

Come riportato da Travelpulse, l'app è attualmente disponibile per i viaggiatori che viaggiano dagli Stati Uniti ad altri paesi, ma American sta ampliando l'accesso allo strumento per rendere più semplici i viaggi verso gli States, che richiedono un test negativo effettuato entro tre giorni di calendario dalla partenza.



"Stiamo espandendo VeriFLY per sviluppare rapidamente l’utilizzo dell'app e rendere i viaggi internazionali più facili per i nostri clienti - ha affermato Julie Rath, vice president of customer experience di American -. Supportiamo lo sviluppo di un programma globale per richiedere il test Covid-19 ai viaggiatori diretti negli Stati Uniti, in modo da rendere più semplice il viaggio stesso".



L'app è disponibile su iOS App Store o Google Play Store. I viaggiatori possono creare un account, inserire la destinazione verso la quale stanno viaggiando e caricare la documentazione richiesta, come la prova di un test Covid-19 negativo.