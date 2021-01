Volotea: nel 2020 trasportati quasi 4 milioni di passeggeri

Volotea chiude il 2020 con 3,8 milioni di passeggeri trasportati e un load factor del 90,7%. Buona in particolare la performance del terzo trimestre, quando l’operatività della compagnia è stata dell'83% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il risultato è il frutto del riadattamento strategico sulle rotte domestiche, malgrado siano comunque state offerte un totale di oltre 290 rotte. In tutto, i voli operati nel 2020 sono stati 30mila 600, il 49% in meno rispetto al 2019.



“Ci sentiamo orgogliosi di questi dati, molto positivi dato l’attuale contesto. La flessibilità e l’affidabilità di Volotea e la sua capacità di offrire un nuovissimo network domestico a tempo di record sono state fondamentali. Questi risultati, sommati al prestito sindacato di 150 milioni di euro firmato durante l'estate, aiutano Volotea ad entrare nel 2021 in una posizione di forza, per beneficiare della prevista ripresa del traffico turistico a corto raggio in primavera/estate, anche a seguito del progredire della campagna vaccinale” ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.