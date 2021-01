Ryanair taglia i voli e l'aeroporto di Crotone è costretto alla chiusura

Per l’aeroporto di Crotone si profila uno stop forzato fino al mese di aprile, ma senza avere la certezza che da quella data lo scalo potrà riprendere le attività.

A determinare lo stop la decisione da parte di Ryanair di tagliare una serie di collegamento per il restante orario invernale a causa del drastico calo della domanda. E oggi dall’aeroporto calabrese è decollato l’ultimo volo della compagnia, al momento l’unica a servire lo scalo, in direzione di Milano Bergamo.



Questo pomeriggio è prevista una manifestazione di protesta da parte del comitato che sostiene l’aeroporto d Crotone, che ha anche chiesto un incontro con la società di gestione, la Sacal, per sapere quali sono i piani per il rilancio, considerato che al momento non c’è alcuna certezza che Ryanair possa riprendere i collegamenti nell’orario estivo.