Emirates, campagna vaccinale per oltre 100mila dipendenti

Oltre a Singapore Airlines, che sta incoraggiando i suoi dipendenti a farsi vaccinare, anche Emirates ha dichiarato l’inizio della vaccinazione volontaria dei lavoratori di tutte le sue unità di business e società associate, per un totale di oltre 104mila persone.

Il vettore di Dubai ha iniziato oggi a offrire il vaccino anti-Covid ai propri dipendenti, dando priorità al personale di cabina, ai piloti e ad altri gruppi operativi. Come spiega Hosteltur la direzione della compagnia aerea ha ricordato che l’immunità di gregge è l’unica chiave per poter pensare a una ripresa del settore dei viaggi.



La mossa di Dubai

Una decisione, quella della compagnia aerea, presa sull’onda della grande campagna vaccinale promossa dal governo di Dubai, che ha identificato come target prioritario tutti i lavoratori del settore turistico, a partire dal personale degli hotel, che sarà tra i primi a venire vaccinato.



Lo Stato del Golfo mira a vaccinare più del 50% dei suoi circa 9 milioni di residenti nel primo trimestre di quest’anno. Emirates Group ha detto che i vaccini saranno offerti a tutto il personale negli Emirati Arabi Uniti, compresa la società di servizi aeroportuali dnata, che impiega circa 80mila addetti in tutto il mondo.