Viaggi nello spazio, test riuscito per il razzo del leader di Amazon Jeff Bezos

È sempre più vicino il debutto dei viaggi spaziali della Blue Origin di Jeff Bezos. È riuscito con successo il test suborbitale del New Shepard, il razzo messo a punto dalla società del fondatore di Amazon.



Come riporta Ansa.it, il lanciatore riutilizzabile e la capsula per passeggeri realizzati da Blue Origin hanno effettuato un lancio di prova pochi giorni fa (senza passeggeri) partendo dalla base privata dell’azienda a nord di Van Horn, in Texas.

Il razzo New Shepard, alimentato da un motore a idrogeno, ha raggiunto l’altezza di 106,9 chilometri, per poi separarsi dalla capsula, realizzata per consentire il trasporto dei passeggeri. Razzo e capsula hanno poi portato a termine con successo il rientro a terra.



La prova è durata poco più di dieci minuti, ma segna un passo importante per l’azienda di Bezos. “Ci stiamo avvicinando molto – ha spiegato il direttore delle vendite di servizi orbitali di Blue Origin, Ariane Cornell – a far volare i nostri primi astronauti”.