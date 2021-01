Turkish Airlines: un video per informare i passeggeri sulle misure di igiene

Si chiama ‘TK Extra Care’ il nuovo video che Turkish Airlines trasmette in volo per evidenziare le nuove misure di igiene a protezione dei viaggiatori dal rischio contagio. Il video è stato realizzato in collaborazione con il dottor Mehmet Oz, ambasciatore della compagnia aerea nel mondo nonché produttore e conduttore del famoso ‘The Dr. Oz Show’.

Protezione in ogni fase del viaggio

In tre minuti mostra il Dr. Oz nel corso di un viaggio, illustrando quello che accade quando si vola con Turkish, dal momento del check-in fino a quando si arriva a destinazione. Un modo per ricordare agli spettatori i protocolli igienici adottati e dar loro la certezza che la compagnia di bandiera turca stia applicando il massimo livello di protezione in ogni fase del viaggio, oltre gli standard di settore.



All’ingresso in aeroporto, ad esempio, tutti i passeggeri devono indossare una mascherina e in tutto il terminal sono disponibili disinfettante per le mani e controlli della temperatura corporea. Il video evidenzia inoltre che Turkish Airlines ha adottato misure di sicurezza supplementari, come la disinfezione dei bagagli con un sistema Uv e l’imbarco dei passeggeri in piccoli gruppi, partendo dalla parte posteriore dell’aereo fino a quella anteriore. Esperti di igienizzazione sono inoltre presenti su ogni volo e ogni passeggero riceve un kit di igiene all'imbarco.