Aeroporto di Perugia verso un aumento di capitale

In vista un aumento di capitale per l’aeroporto di Perugia. Secondo quanto si apprende dal Corriere dell’Umbria, mercoledì 20 gennaio alle 15 si riunirà l’assemblea dei soci della Sase (società che gestisce lo scalo) per discutere sul bilancio provvisorio 2020 e sul bilancio preventivo 2021.

Nei piani, riporta il quotidiano, ci sarebbe l’ipotesi di un aumento di capitale di cinque milioni di euro, per ripianare le perdite del 2020 e rilanciare lo scalo umbro, ripartendo dai voli incoming saltati per l’emergenza Covid-19.



Tra i progetti per il rilancio ci sarebbe anche l’attivazione di un hub europeo di aerotaxi da Perugia.