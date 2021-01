Gnv amplia la capacità: arriva la Sealand

Oltre 530 passeggeri in più per la flotta di Gnv. La compagnia annuncia l’arrivo in flotta della M/n Gnv Sealand, che ha una capacità di 2.255 metri lineari e 195 auto, oltre a 880 persone (equipaggio compreso). Con questa operazione il vettore prosegue nell’ampliamento dei collegamenti già avviato a fine dello scorso anno, anche con l’inserimento delle unità Forza e Tenacia per i collegamenti sulla Sicilia.

“L’arrivo della M/n Gnv Sealand - si legge nella nota - di fatto raddoppia l’aumento di capacità già pianificato dalla compagnia con l’ingresso in flotta (nella primavera del 2021) di una unità di nuova costruzione, attualmente in fase di realizzazione presso i Cantieri Visentini, che con 2.564 metri lineari garantirà un aumento della capacità di stiva impiegata nell’ambito della rete Autostrade del Mare e consentirà, in alternativa alla movimentazione dei mezzi pesanti sulla stessa tratta stradale, l’abbattimento delle emissioni in atmosfera e dei relativi costi per la collettività”