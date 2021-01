Grimaldi guarda all’estate: parte l’advance booking

Tariffe speciali per chi prenota in anticipo. Grimaldi Lines guarda all’estate 2021 lanciando l’operazione advance booking che, come da tradiœone, prende il via a gennaio.

Le riduzioni sulle tariffe sono disponibili per chi prenoterà dall’11 al 31 marzo 2021 viaggi con partenza compresa tra il 15 giugno e il 15 settembre. La promozione è valida per tutti i collegamenti da e verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni e convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siliciani Doc.



In particolare, in vista dell’estate Grimaldi guarda alla Sardegna, su cui ha recentemente lanciato la Salerno-Cagliari (che si aggiunge alla Livorno-Olbia, alla Civitavecchia-Porto Torres e alla Civitavecchia-Olbia) oltre alla Palermo-Cagliari, inaugurata quest’anno.