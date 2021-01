World2fly in pista da primavera con i voli sui Caraibi

È notizia di queste ore: un Airbus 330 della società maiorchina World2fly, filiale della catena Iberostar appartenente alla famiglia Fluxà, è uscito dagli hangar di Dublino dove è stato ridipinto.

Come riportato da Preferente, la compagnia aerea di Iberostar si prepara quindi a cominciare a volare dalla primavera e pertanto l’aereo in questione ha ottenuto la registrazione ed è stato noleggiato. Il velivolo, precedentemente utilizzato da Garuda, XLAirways ed Air Europa, sarà probabilmente solo una soluzione temporanea per iniziare a operare e successivamente verrà sostituito dall'A350 già in ordine.



World2fly opererà sulle rotte abituali del turismo spagnolo, principalmente verso Punta Cana, Cancun e L'Avana, dove si trovano i principali hotel della catena alberghiera del Gruppo.