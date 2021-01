È stato l’aereo con il quale Volotea ha debuttato sul mercato europeo, nell’aprile del 2012, dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. Poi il progressivo ingresso in flotta dei più efficienti A319 e per i vecchi Boeing 717, complice anche il crollo del traffico dell’ultimo anno, è arrivato il momento del pensionamento.

Sono stati effettuati ieri dalla compagnia low cost gli ultimi voli del B717 di Volotea. Un passaggio in alcuni aeroporti italiani per poi fermarsi nella storica base veneziana: qui uno stop temporaneo prima di partire nel cimitero degli aerei in California, a Victorville.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’uscita di scena del B717 di Volotea segna anche l’ultimo volo del modello in tutta Europa, in quanto la compagnia spagnola era l’unica rimasta a utilizzare questo tipo di velivolo. Il vettore era arrivato a operare fino a 19 B717.