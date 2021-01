Ego Airways rilancia e cerca il legame con il trade. A poche settimane dal suo debutto, la compagnia annuncia il lancio di un sales team e di un programma dedicato ad agenzie di viaggi e tour operator.

La squadra dedicata alle vendite è guidata dalla responsabile commerciale Marilena Bisio e prevede referenti dedicati per le singole aree della Penisola: Massimo Larini seguirà la Toscana, Antonio Parente sarà attivo tra la Romagna e le Marche, Giovanni Carlucci si occuperà della Puglia, di una parte della Calabria e della Basilicata, Gianluca Glorioso opererà tra la Sicilia e la restante parte della Calabria.



“La nostra squadra commerciale sarà attiva da subito per dare la possibilità a tutti gli stakeholder di mettere a fuoco i vantaggi e le opportunità che Ego Airways è pronta a offrire al panorama b2b nazionale - sottolinea Bisio -, nell’ottica di declinare la nostra filosofia della massima personalizzazione dell’esperienza anche nelle interazioni con le Adv, i tour operator e le aziende”.



Il servizi per le agenzie e i nuovi voli

Per quanto riguarda il programma di servizi b2b, agenzie di viaggi e tour operator avranno a disposizione un call center, un’area online dedicata, incentivi e modalità di pagamento riservate. E ancora, quotazioni per voli charter one shot, rotazioni di intere stagioni, allotments e operazioni di vuoto/pieno, visite congiunte ad aziende (con benefit per aziende e agenzie), nonché accordi di Corporate Net Rates, utilizzabili dall’Adv.



Sul fronte dei voli, si sono aperte ieri le vendite per i voli in partenza dall’aeroporto di Bari. I collegamenti prenderanno il via dal 28 marzo e riguarderanno gli scali di Forlì, Firenze, Catania, Parma, e Lamezia Terme. . A questi scali, dal 4 giugno, si aggiungeranno Cagliari, Bergamo e Roma.