Alitalia è la compagnia aerea più puntuale in Europa

Anche nell’anno più difficile per il trasporto aereo mondiale, Alitalia si conferma una delle compagnie aeree più puntuali del mondo e la prima in Europa nel segmento del vettori full service.

Lo certifica FlightStats di Cirium, che evidenzia come nel corso del 2020 il 93,2% dei voli Alitalia è atterrato in orario. Un risultato record, che migliora le prestazioni degli anni precedenti.



Oltre al titolo di prima in Europa per puntualità, il vettore tricolore è terzo al mondo sempre per lo stesso parametro.



“Siamo orgogliosi di questo risultato - ha commentato il commissario straordinario, Giuseppe Leogrande – arrivato in un anno che potremmo definire da tempesta perfetta per l’inedito e imprevedibile livello di stress a cui è stata sottoposta l’industria del trasporto aereo. Per questo desidero ringraziare tutto il personale Alitalia, dai piloti e assistenti di volo ai tecnici della manutenzione, dal personale aeroportuale agli impiegati di staff, che in condizioni di emergenza, con continui cambiamenti improvvisi per chiusure di frontiere e limitazioni alla mobilità, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità verso il Paese, garantendo sempre la connettività ai cittadini italiani e ai visitatori dell’Italia”.



Nel 2018 e 2019 Alitalia si era classificata come la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e, rispettivamente, l’ottava e la settima nel mondo.