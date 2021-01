Qatar Airways si espande in Sud America con Latam Airlines Brasil

Qatar Airways si espande in Sud America. Il vettore ha siglato un accordo per ampliare ulteriormente il code-share con Latam Airlines Brasil, in base al quale il proprio codice sarà inserito su 45 voli operati dalla compagnia brasiliana alla volta di destinazioni tra le quali Manaus, Brasilia, Puerto Alegre, Rio de Janeiro, Sao Luiz, Curitiba, Lima in Perù, Montevideo in Uruguay e Santiago in Cile.

Latam, a sua volta, aggiungerà il proprio codice ai voli operati da Qatar Airways da e per San Paolo, recentemente portati a 10 frequenze settimanali, nonché ai collegamenti oltre Doha, tra cui Bangkok, Hong Kong, Maldive, Nairobi, Seoul e Tokyo.



"Il Sud America è un mercato strategicamente importante per Qatar Airways - conferma l'a.d. di Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Aumentando i voli per San Paolo a 10 a settimana ed espandendo il nostro accordo di code-share con Latam Airlines Brasil, rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea preferita dai clienti che viaggiano tra Asia, Medio Oriente e Sud America". O. D.