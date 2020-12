Vettori, un futuro nel segno della flessibilità e del ricorso al leasing

E adesso cosa bisognerà fare per almeno iniziare a recuperare terreno? La domanda è ormai all’ordine del giorno per gli attori del trasporto aereo e le cifre diffuse dalla società specializzata nell’analisi del settore, la Cirium, non fanno che aggravare le preoccupazioni: il traffico aereo, infatti, è sceso al livello del 1999.

Analizzati i dati, la Cirium per adesso non fornisce una formula magica alle compagnie, anche perché la situazione attuale risulta ancora troppo in evoluzione per potere individuare una linea chiara e una tendenza precisa.



Tuttavia dall’analisi dei dati una cosa sembra emergere: almeno ancora per i mesi a venire la tendenza del pubblico sarà quella di prenotare voli sotto data o comunque con una distanza di tempo ridotta. Questo si tradurrà nella necessità, da parte delle compagnie, di essere molto flessibili e pronte e modificare i piani in corsa più volte. Una situazione che, secondo Cirium, farà impennare il ricorso all’utilizzo del leasing degli aerei, per poterne disporre per archi temporali ridotti.