Fincantieri: sempre più difficile l’acquisizione dei cantieri Stx

Si avvicina lo spettro del nulla di fatto per l’acquisizione da parte di Fincantieri dei cantieri navali Stx di Saint Nazaires.

In base agli accordi con la Francia, riporta il Corriere della Sera citando una notizia diffusa da Afp, la cessione di Stx, la società attualmente controllata dallo Stato francese, va conclusa entro il 31 dicembre. L’accordo tra Fincantieri e Stx risale al 2017 e prevedeva l’ingresso del Gruppo triestino nel 50% del capitale più l’1% in prestito dallo Stato francese sotto forma di prestito azionario per 12 anni.



Ma Fincantieri non avrebbe sottoposto all’Antitrust Ue, che sull’acquisizione sta conducendo un’istruttoria per sospetti di concentrazione sul mercato della cantieristica navale, tutte le informazioni richieste.

“Riteniamo di aver fatto tutto il possibile. Da parte nostra non è possibile fare di più” avrebbe però dichiarato un portavoce di Fincantieri all’Afp.