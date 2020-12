Southwest blocca i licenziamenti: in arrivo nuovi aiuti dal Governo

Southwest ha annullato i piani di licenziamento o riduzione degli stipendi a seguito dell'approvazione del nuovo pacchetto di aiuti Covid-19.

"Con questa comunicazione, interrompiamo la procedura di licenziamento o riduzione della retribuzione per tutti i dipendenti", ha scritto il ceo Gary Kelly in una lettera inviata ai lavoratori.

Il pacchetto di aiuti, firmato domenica sera dal presidente Trump con quasi una settimana di ritardo, include 15 miliardi di dollari che andranno a sostegno delle compagnie aeree.



Come ricordato da Travel Weekly, i pagamenti sono stati progettati per coprire gli stipendi che devono versare le compagnie aeree fino al 31 marzo. I vettori che accettano l’aiuto non saranno autorizzati a licenziare o attuare tagli salariali per tutto il periodo.

In precedenza, le compagnie aeree avevano già ricevuto 25 miliardi di dollari a supporto delle buste paga.

All'inizio di dicembre Southwest aveva formalmente avvertito quasi 7mila dipendenti della necessità di mettere in atto un piano di licenziamenti all'inizio della primavera, a meno che i sindacati non avessero raggiunto un accordo con la direzione per tagli temporanei dei salari. Ma la situazione è cambiata grazie al nuovo piano di stanziamenti appena approvato dal Governo Usa.