È in arrivo la prima tranche di aiuti governativi per Alitalia. La Commissione europea si appresterebbe infatti a dare il semaforo verde al primo blocco da 73 milioni di euro per poi approvare anche il secondo da 77 milioni da erogare nel mese di gennaio.

Gli aiuti, che ammontano complessivamente a 350 milioni di euro, sono relativi ai danni da pandemia subiti dalla compagnia nel periodo tra metà giugno e fine ottobre, mentre la seconda tranche andranno a compensare i danni degli ultimi due mesi dell’anno. Entrambi consentiranno al vettore di avere una boccata di ossigeno in particolare sull’erogazione degli stipendi, secondo quanto riportato da Corriere.it.



Il precedente

La scorsa settimana era invece arrivato il via libera per l’altra compensazione, quella da 130 milioni di euro nei confronti di Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos. Ora i fari sono puntati sugli altri dossier Ue relativi ad Alitalia: quello sul precedente prestito ponte da 400 milioni di euro e quello soprattutto sul piano industriale della newco che dovrebbe debuttare a ottobre.