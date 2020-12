Venezia, attivo il servizio di tamponi rapidi in aeroporto

È operativo il nuovo servizio di tamponi rapidi antigenici all’aeroporto di Venezia. In modalità drive in, il servizio è disponibile presso il parcheggio P4 e sarà aperto a tutta la popolazione.

“Con il nuovo servizio effettuato da Set – sottolinea il presidente della società di gestione Save, Enrico Marchi (nella foto) -, che si aggiunge a quello realizzato dall’Ulss per i passeggeri in arrivo, l’aeroporto di Venezia mette a disposizione di tutta la popolazione i suoi spazi, dando un accesso ai test rapidi”.



Il servizio è operativo dalle ore 8.00 alle 20.00. La sosta nel parcheggio dello scalo per le operazioni relative ai tamponi è gratuita, con un limite massimo di due ore. Non è necessaria la prenotazione o la prescrizione del medico.