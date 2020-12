Pakistan International: la Ue estende lo stop per altri tre mesi

Lo stop dell’Unione europea a Pakistan International Airlines verrà esteso per altri tre mesi. Dopo il divieto per 6 mesi emesso dall’Easa (l’organismo di controllo per la sicurezza aerea nel Vecchio Continente) è stato ora deciso che le misure adottate dal Paese non sono ancora sufficienti.

Il nodo del contendere, si legge su Simpleflying, riguarderebbe il meccanismo con cui i piloti della compagnia aerea ottengono le loro licenze: ci sarebbero infatti forti sospetti che alcuni di loro ne siano venuti in possesso senza averne realmente i requisiti. Le rassicurazioni che sono arrivate in merito da parte di Governo e vettore pakistano non hanno però convinto l’Easa, che ha così deciso di proseguire con lo stop.