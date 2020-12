Vaccini anti-Covid da trasportare: parte la sfida dei vettori

Tra corridoi speciali e velivoli commerciali trasformati in cargo, parte la sfida dei vettori aerei per trasportare il bene oggi più prezioso: il vaccino anti-Covid.

Tra i primi a muoversi, secondo un resoconto di Simple Flying, c'è Singapore Airlines, prima compagnia a trasportare il vaccino Pfizer-Biontech sul lungo raggio. Il volo cargo, partito da Bruxelles, ha raggiunto l'isola asiatica dopo uno scalo negli Emirati Arabi. Sia all'andata sia in partenza, la merce ha goduto di un imbarco prioritario, viaggiando a -70 C°, e appena arrivata a destinazione è stata stoccata in apposite celle frigo dello scalo (Coolport).



Negli Stati Uniti, invece, United ha stretto un accordo con Moderna e Pfizer, per trasportare le fiale in tutto il Paese, passando dal grande hub di Denver. Secondo il Wall Street Journal, metà delle dosi che saranno distribuite a livello mondiale si muoverà in aereo e tra i vettori in fermento ci sono big come Lufthansa e FedEx. A livello di ricavi, però, l'impatto sarà limitato. Secondo la testata americana, nel 2021 il capitolo “vaccini” conterà solo per l'1% sul totale delle spedizioni cargo. A. L.