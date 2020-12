Trenord potenzia i collegamenti sulla rete lombarda

A partire dal cambio orario del 13 dicembre 2020, Trenord ha potenziato sull’intero territorio lombardo nei giorni feriali il servizio per la ripresa di gennaio fino a effettuare più di 2mila 150 treni e oltre 180 corse con bus.



Sui mezzi rimane in vigore il limite di riempimento massimo del 50%, stabilito per fronteggiare l’emergenza pandemica. A questo scopo, Trenord ha potenziato l’offerta arrivando a offrire 1milione 41mila sedili, circa 21mila in più del 2019.



“Occorre l’impegno di tutti per favorire un progressivo ritorno delle persone sui treni regionali: ora siamo al 40% del periodo pre-Covid – ha detto l’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri -. Purtroppo una campagna mediatica senza basi scientifiche ha decretato che i mezzi pubblici sono pericolosi e fonte di contagio. Pagheremo per anni questo deterioramento della percezione del servizio pubblico. Ma noi siamo un input del sistema, con tutti i vincoli che questo comporta: il sistema della mobilità è ovunque saturo nelle ore di punta, sulle strade come sui binari. Non si può ripartire tutti alle 7 del mattino”.

Per il dopo Covid, “Sono convinto che ci muoveremo più di prima. Sarà una mobilità meno sistematica ma progressivamente diluita nell’arco della giornata. Abbiamo davanti questa grande opportunità: catturare la domanda dove si genera, dalle funzioni e dai centri aggregatori che saranno determinati da una diversa organizzazione della vita e da nuovi tempi delle persone. Il dopo Covid ci lancia questa sfida. Occorre coraggio da parte di tutti, istituzioni, imprese, scuola, università e commercio”.