“In un momento in cui le altre compagnia aeree della regione stanno operando tagli noi aggiungiamo un aereo”. Queste le parole con cui il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness commenta la decisione del vettore di basare un ulteriore aeromobile, il quarto, all’aeroporto di Napoli come parte del suo operativo per l’estate 2021. Una mossa che comporta un investimento di altri 100 milioni di dollari.

A sostegno dell'occupazione

“Abbiamo sempre avuto un rapporto solido con la città - aggiunge il direttore -, con il nostro primo passeggero all'aeroporto di Napoli nel 2017 e da allora abbiamo fatto volare oltre 6 milioni di viaggiatori da e per la destinazione. Questo investimento sosterrà l'occupazione locale, una migliore connettività, il turismo e la ripresa economica nella regione”.



Un investimento significativo

Per la summer la compagnia offrirà dunque un totale di 46 rotte, prospettando una crescita del 20% del traffico con 150 voli settimanali e 17 rotte nuove: “Il nostro operativo per l'estate 2021 di Napoli sarà il più consistente finora” sottolinea McGuinness.



Un investimento particolarmente significativo in un momento come questo, tiene a precisare Roberto Barbieri, amministratore delegato dell'Aeroporto di Napoli: “Un passo fondamentale verso un più rapido miglioramento della connettività aerea - sostiene -, che stimolerà il turismo e l'economia locale legati all'aeroporto della città”. E sottolinea come lo scalo abbia utilizzato le tecnologie più avanzate per garantire un transito aeroportuale sicuro. “Ora - conclude - ci aspettiamo sostegno e azioni coordinate da parte delle istituzioni per fornire il quadro giusto per capitalizzare i nostri sforzi".



Per celebrare il nuovo aeromobile basato a Napoli, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe superscontate per viaggi fino alla fine di maggio 2021, che dovranno essere però prenotati entro la mezzanotte di giovedì 24 dicembre sul sito Ryanair.com.