Aeroflot: presto sedili riservati ai passeggeri indisciplinati

Anche Aeroflot, come altri vettori, si trova a dover fronteggiare il problema dei viaggiatori indisciplinati che rifiutano di indossare la mascherina durante il volo, come previsto dalla politica del vettore.

Per ovviare al problema Aeroflot ha annunciato che già dai prossimi mesi potrebbe sperimentare sedili riservati ai viaggiatori senza dpi. Un’innovazione, assicura la compagnia, che non impedirà comunque di applicare altre misure di responsabilità in caso di violazione delle regole sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



Anche negli Stati Uniti, spiega Avionews, si sono verificati diversi incidenti ed incomprensioni sulle norme da seguire a bordo dei velivoli, causando ritardi nelle partenze e negli arrivi.