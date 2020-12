L’aeroporto di Perugia ottiene la certificazione per le misure sanitarie

Lo scalo di Perugia ha ottenuto la certificazione Aha, ovvero Airport Health Accreditation, da parte dell’Aci. Il documento certifica che le misure sanitarie messe in atto dall’aerostazione sono in linea con gli standard richiesti.

“Ad essere valutati sono stati, tra gli altri, la pulizia e la disinfezione degli spazi aeroportuali, il mantenimento delle distanze fisiche, le protezioni in dotazione al personale, la comunicazione al passeggero” sottolinea la società di gestione dell’aeroporto con una nota.



“Un riconoscimento che dimostra come i protocolli e le misure adottate dall’aeroporto San Francesco d’Assisi siano all’avanguardia nelle procedure di contenimento alla diffusione dei virus e rappresentino un esempio di best practice da seguire nel settore del trasporto aereo” evidenzia ancora la nota.