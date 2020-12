Air Groenlandia rinnova la flotta con l’A330neo

L’A330neo entra nella flotta di Air Groenlandia. Il vettore ha infatti ordinato l’aeromobile di nuova generazione di casa Airbus, che andrà a sostituire il vecchio Airbus A330-200ceo, per garantire le operazioni di collegamento tra la Groenlandia e la Danimarca a partire dalla fine del 2022.

“L’A330neo è una parte fondamentale della strategia della flotta di Air Greenland – spiega in una nota Jacob Nitter Sørensen, ceo di Air Greenland- Offrirà ai viaggiatori un’esperienza di volo unica, lasciando la più bassa impronta di carbonio possibile”.



“Siamo lieti di vedere Air Greenland rinnovare la sua fiducia nella famiglia A330 e di unirsi al crescente numero di operatori che stanno selezionando l’A330neo come logico sostituto per le loro flotte che invecchiano”, aggiunge Christian Schererer, chief commercial officer di Airbus.