Interjet, i voli non ripartono. Dubbi sul futuro della compagnia messicana

La messicana Interjet non riprenderà i voli prima del 2021, ma sul suo futuro al momento non c’è alcuna certezza.

Dopo lo stop ai voli per mancanza di cash per il pagamento del carburante avvenuto lo scorso 11 dicembre, e la sospensione del Bsp da parte della Iata per il rischio default, arriva ora una nuova proroga allo stop, anche se a livello ufficiale da parte della compagnia non è arrivata nessuna comunicazione.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, il vettore avrebbe dovuto riprendere i voli oggi, ma al momento non è prevista nessuna partenza fino al prossimo 31 dicembre. Anche sui social network si sono interrotte le comunicazioni da parte del vettore, in difficoltà economica orma da diverso tempo.