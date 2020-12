Salvare un B747 dal pensionamento e trasformarlo in hotel, l’impresa di un gruppo di appassionati

Un gruppo di appassionati di aviazione vuole salvare un Boeing 747 di Air New Zealand dal pensionamento. L’aeromobile è attualmente parcheggiato in Spagna, all’aeroporto di Ciudad Real, in attesa di intraprendere il suo ultimo volo verso uno dei tanti cimiteri aerei degli Stati Uniti.

L’interesse nei suoi confronti nasce dalla livrea, interamente dedicata al Signore degli Anelli. Secondo quanto si legge su simpleflying.com, un gruppo di fan della saga di J. R. R. Tolkien, guidati dallo speaker di Radio New Zealand National, Paul Brennan, sarebbero disposti a tutto pur di riportarlo in Nuova Zelanda e salvarlo dal suo triste destino.



Il piano sarebbe quello di cercare investitori per acquistare il jet, riportarlo in Nuova Zelanda e trasformarlo in un attrazione turistica per gli appassionati di Boeing 747 e della popolare saga.



Nello specifico, l’idea sarebbe quella di basare il velivolo a Wanaka e farne un boutique hotel.



Ma per acquistare il velivolo e portare a termine l’impresa serviranno quasi due milioni di dollari.