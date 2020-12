United Airlines al lavoro per tracciare i contatti su tutti i voli

Un programma per raccogliere le informazioni di contatto dei passeggeri di tutti i voli, domestici e internazionali: è l'iniziativa alla quale sta lavorando United Airlines insieme ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Il funzionamento sarà su base volontaria: ai passeggeri, riporta eturbonews, verrà chiesto in fase di check-in di fornire e-mail, numero di telefono e un indirizzo a destinazione. In questo modo si dovrebbe dare il via al programma di raccolta di informazioni sulla salute pubblica più completo del settore aereo, i cui dati potranno essere utilizzati dai Cdc per contrastare la diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti.



La sperimentazione è partita questa settimana e sarà implementata nei prossimi giorni su tutti i voli United: "Iniziative come i test e la ricerca dei contatti giocheranno un ruolo significativo nel rallentare la diffusione di Covid-19 fino a quando un vaccino non sarà ampiamente disponibile" spiega Toby Enqvist, chief customer officer del vettore. O. D.