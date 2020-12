EasyJet amplia i collegamenti con il Milano-Creta e il Cagliari-Londra

EasyJet amplia l’offerta per i passeggeri italiani a partire dalla stagione estiva 2021. La compagnia ha annunciato due nuovi collegamenti tra Milano Malpensa e Creta Candia e tra Cagliari e Londra-Gatwick, ciascuno con due frequenze settimanali.



Sarà possibile volare da e per Creta Candia dal 1 luglio al 5 settembre 2021. Con questa nuova rotta, la compagnia offre ora 11 diverse destinazioni in Grecia per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa. Nella la prossima stagione estiva sono previsti al momento fino a 68 collegamenti settimanali tra Milano e la penisola e le isole greche.



Il collegamento tra l’aeroporto di Cagliari e Londra-Gatwick sarà invece attivo dal 4 maggio fino al 30 ottobre 2021, con voli il martedì e il sabato.