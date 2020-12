Green, sicuro e lento: ecco il viaggio del dopo Covid secondo Trainline

Un turismo futuro fatto di grandi spazi e viaggi lenti, green e sicuri. A tratteggiare i nuovi trend è Trainline, l’app per viaggiare in treno e in pullman che ha commissionato una ricerca tra gli utenti per identificare le tipologia di viaggio preferite per il dopo Covid.

Tecnologia a portata di tutti

Tra i dati più importanti da segnalare la sempre maggiore dimestichezza con tecnologia e app, che porterà i viaggiatori ad avvalersi sempre di più di app di viaggio. Dalla ricerca risulta infatti che il 61% degli italiani ha utilizzato app di viaggio per gestire i propri spostamenti.



Tra questi, quasi tutti (98%) hanno affermato che l’utilizzo di app li ha fatti sentire più sicuri negli spostamenti e il 68% ha affermato che è stato più facile verificare modifiche nel proprio itinerario. Le app hanno inoltre favorito i viaggi contactless: il 35% ha affermato che disporre di biglietti digitali sul proprio smartphone ha permesso di evitare contatti con persone o emettitrici di biglietti cartacei.



Le nuove vacanze

Una delle poche certezze per il 2021 è che, con il diffondersi delle vaccinazioni, tornerà anche voglia di viaggiare. Tuttavia la vacanza subità sostanziali modifiche rispetto al passato: il richiamo della natura si farà infatti più forte anche per chi di solito ama scoprire nuove città e le esperienze en plain air avranno grande rilievo, a maggior ragione se in spazi incontaminati, dove mantenere le distanze sarà più semplice.



Più viaggi in treno

La maggiore attenzione all’ambiente avrà poi come riflesso l’aumento delle richieste di viaggi in treno; non a caso il Parlamento Europeo ha deciso di nominare il 2021 come Anno Europeo delle Ferrovie, con lo scopo di promuoverle quale modo di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro.



La recente indagine condotta da Eumetra per conto di Trainline evidenzia come il 76% degli italiani raccomanderebbe un viaggio in treno, descrivendolo in termini qualitativi come confortevole (47%), ecosostenibile (53%) e facile da prenotare (58%).



Il turismo lento

A braccetto con il turismo sostenibile va il cosiddetto turismo lento, che si contrappone a quello ‘mordi e fuggi’ e di consumo. Tra le modalità scelte ci sarà anche quella dei treni notturni. Crescerà anche la quota dei viaggi Fit – Free Independent Travelers: singoli viaggiatori o al massimo coppie o famiglie che organizzano il viaggio in autonomia, senza itinerari prestabiliti, prediligendo l’aspetto esperienziale della vacanza.