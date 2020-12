Avis Budget, mobilità integrata con gli e-scooter di e-Monho

Il Gruppo Avis Budget aggiunge gli e-scooter alla sua offerta e presenta, in collaborazione con e-Monho, le soluzioni di mobilità ‘Avis Urban Way’, ‘Budget Freestyle’ e ‘Maggiore free 2 Go’.

La partnership con e-Monho ha l’obiettivo di proporre una soluzione di mobilità completa che consente ai clienti di viaggiare in auto ma anche fornire una soluzione di viaggio senza interruzioni per muoversi liberamente nel centro della città evitando il traffico e i blocchi stradali con un mezzo eco friendly. La nuova formula ideata in collaborazione con e-Monho, che curerà manutenzione, igienizzazione e ricarica degli e-scooters, sarà inizialmente disponibile a Roma e Milano negli uffici di noleggio Avis, Budget e Maggiore di Fiumicino, Stazione Termini, Malpensa, Linate e Stazione Centrale.



Avis Budget offre due opzioni in abbinata al noleggio auto: 12 euro al giorno o 49 euro per la tariffa mensile.

I monopattini elettrici sono conformi alla legislazione europea. Ogni e-scooter ha una carica che dura per un raggio di 30 chilometri ed è leggero e molto semplice da utilizzare.



Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group, ha spiegato: “Questa formula innovativa fa parte del nostro impegno a fornire un'esperienza di noleggio senza interruzioni, che copra anche l'ultimo miglio di viaggio dei clienti. Insieme all’ampliamento di veicoli ibridi ed elettrici nella flotta, il nostro progetto di intermobilità continua a promuovere la sostenibilità ambientale delle smart cities e offre ai nostri clienti un’esperienza sempre più innovativa e un noleggio sempre più in linea con le loro esigenze. In qualità di azienda leader nelle soluzioni di mobilità, guardiamo costantemente al futuro del noleggio e allo sviluppo della mobilità delle città includendo, come in questo caso, anche partner di micro mobilità”.