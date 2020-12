easyJet apre le vendite per la stagione invernale 2022

easyJet gioca d’anticipo e apre le vendite per i voli del 2022. L’anticipazione dell’inizio della vendita dei biglietti offre ai clienti la possibilità di prenotare prima e con un notevole risparmio sui voli per le vacanze invernali 2022, fornendo inoltre ulteriori opzioni fino alla primavera del 2022.



Sono oltre 36 milioni i posti disponibili su oltre 200mila voli. La stagione invernale 2022 copre i voli dal 1 ottobre 2021 al 26 marzo 2022 e i passeggeri hanno la facoltà di modificare le prenotazioni già effettuate scegliendo uno dei voli resi disponibili per quel periodo, con la rassicurazione che non verrà applicata alcuna penale se la modifica viene effettuata entro 14 giorni dalla partenza.



Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha spiegato: “Siamo coscienti che molte persone hanno dovuto modificare i propri programmi di viaggio quest’anno e così abbiamo deciso di mettere in vendita il nostro programma invernale per il 2022 in anticipo in modo che i nostri clienti possano già fare piani per il prossimo inverno prenotando un nuovo viaggio oppure, se stanno riorganizzando i loro progetti, avere ancora più date e destinazioni tra cui scegliere. Prenotando in anticipo i clienti otterranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete”.



In caso di cancellazione dei voli, i passeggeri continuano ad avere diritto a un trasferimento gratuito su un volo alternativo, a un voucher oppure a un rimborso.