Emirates riprende i voli su Istanbul dal 21 dicembre

Emirates prosegue nella ripresa dei voli in risposta al graduale aumento della domanda. Ultima destinazione a essere reinserita nel network Istanbul, che porta l’offerta europea della compagnia a 31 destinazioni, facilmente raggiungibili da Dubai.

Il volo Emirates EK 121 decollerà da Dubai alle ore 14.20, con arrivo a Istanbul alle 18.20. Il volo di ritorno EK 122 partirà invece dalla città turca alle 20.05 con arrivo a Dubai alle 01.20 del giorno successivo.

I voli da/per Istanbul verranno operati una volta al giorno a partire dal 21 dicembre con il Boeing 777-300ER.

Emirates conferma inoltre l’apertura di Dubai, che può essere raggiunta e visitata grazie all’introduzione di protocolli di sicurezza caratterizzati da standard elevatissimi.

Grazie ad una collaborazione tra Emirates ed il Dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai, i clienti che visiteranno la città dal 6 dicembre al 28 febbraio 2021 potranno usufruire di soggiorni gratuiti presso l’hotel a 5 stelle JW Marriott Marquis. I clienti Emirates che prenotano i biglietti di andata e ritorno per Dubai in Economy Class (con partenze da Roma, Milano o Bologna), avranno diritto ad un soggiorno gratuito di una notte, mentre coloro che viaggeranno in Business e First Class, avranno diritto a due notti gratuite.