Pasifika Air prossima al via grazie al corridoio Nuova Zelanda - isole Cook

Le isole Cook stanno cominciando a trarre vantaggio dal corridoio per i viaggi che verrà creato dalla Nuova Zelanda. I cieli del Pacifico meridionale potrebbero infatti diventare un po' più affollati nel 2021 grazie a una piccola compagnia aerea in fase di avviamento che mira a iniziare i voli tra la Nuova Zelanda e le isole Cook.

La compagnia aerea si chiama Pasifika Air e grazie alla bolla di viaggio tra la Nuova Zelanda e le isole Cook che dovrebbe iniziare a breve, potrebbe avere una nuova opportunità da cogliere.

A guidare la nuova compagnia sarebbe Mike Pero, una figura che conosce il settore avendo volato come pilota per la Mount Cook Airline circa 30 anni fa prima di passare al settore immobiliare.



Attualmente Air New Zealand vola sulla piccola capitale di Rarotonga sia dall'Australia che dalla Nuova Zelanda, mentre l'ex compagnia aerea internazionale dell'isola, Cook Airlines International, ha cessato le operazioni nel 1992. La compagnia aerea locale, Air Rarotonga, collega le 15 isole del Paese e opera occasionalmente charter verso le vicine Polinesia francese, Tonga, Niue e Samoa. Secondo quanto riportato da Simpleflying, Pero ha maturato il progetto nel 2020, creando le premesse per un nuovo vettore chiamato Jet Raro. E un recente accordo del Governo neozelandese per aprire un corridoio di viaggio tra la Nuova Zelanda e le isole Cook dalla fine di marzo 2021 ha impresso un’accelerazione alla definizione del progetto.



Pero ha quindi già ribattezzato Jet Raro come Pasifika Air e ha iniziato le procedure per ottenere il certificato come operatore aereo. L'azienda ha sede a Christchurch e Pero ne è l'amministratore unico.



Poiché Air New Zealand è presente sulla rotta tra Auckland e Rarotonga, Pero sta valutando i voli tra Christchurch e Rarotonga e Wellington e Rarotonga. Inizialmente i voli verranno effettuati su entrambe le rotte tre volte a settimana. Da lì, Pasifika Air potrebbe allargare un po' il raggio d’azione. “Possiamo fornire servizi quando o dove si presentassero opportunità ", ha detto Pero a The Cook Island News.



Nel 2018, le Isole Cook hanno registrato 168.760 arrivi internazionali; circa il 61% proveniva dalla Nuova Zelanda, il 13% dall'Australia, il 7% dall'Europa, il 5% dagli Stati Uniti e il 2% dal Canada.