Japan Airlines: assicurazione Covid-19 gratuita sui voli internazionali

Japan Airlines fornirà un'assicurazione gratuita che copre i costi a tutti i viaggiatori che risultassero positivi al Covid-19 durante il viaggio. La copertura, fornita da Allianz Travel, include un massimale di circa 180mila dollari in spese mediche, inclusa la quota da versare per il test iniziale e il trattamento successivo.

L’assicurazione include anche la copertura per i costi connessi al necessario isolamento e i costi di viaggio aggiuntivi per il ritorno a casa. Come riportato da Travel Weekly, Jal fornisce la copertura a tutti i viaggiatori sui voli internazionali operati e commercializzati dal vettore per i viaggi tra il 23 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021. La copertura è valida a partire dai 31 giorni antecedenti la prima tratta di un itinerario Jal. La copertura scade nel momento in cui il passeggero ritorna nel proprio paese di residenza.



La decisione di Jal segue quella di altri vettori, che forniscono la copertura Covid-19 come parte integrante nel prezzo del biglietto come Emirates, Etihad, Cathay Pacific, Virgin Atlantic e WestJet.