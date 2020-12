Klm chiude il volo sul Sudafrica, mentre Virgin Atlantic apre il Londra-Cape Town

Stop ai voli tra Amsterdam e il Sudafrica. Dopo essere stata tra le prime compagnie a riprendere i voli tra i due Paese, Klm ha deciso di sospendere la rotta già a partire da questa settimana.

A determinare l’interruzione dei voli le modifiche apportate dal Governo sudafricano alle regolamentazioni di ingresso nel Paese. Modifiche che non renderebbero più giustificabile il collegamento, secondo quanto riportato da Simpleflying, anche se la compagnia ha detto di volere tenere aperto il dialogo.



Per una rotta che viene chiusa tra Europa e Sudafrica, ecco invece arrivare una riapertura, questa volta da Londra, a partire dal 21 dicembre. Ad effettuare il collegamento con Cape Town sarà Virgin Atlantic: tre voli alla settimana nella speranza di riaprire un corridoio turistico importante per entrambi i Paesi.