Air Senegal: nuovo volo diretto da Malpensa nel 2021

Decollerà a partire dal 17 febbraio 2021 il nuovo volo diretto operato da Air Senegal tra Milano Malpensa e Dakar. Il collegamento avrà una frequenza trisettimanale e sarà effettuato nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Il vettore userà il nuovo Airbus 321, ricevuto in questi giorni e impiegato per il suo primo volo intercontinentale proprio verso l'Italia, con 149 posti economy e 16 business flat bed.



Il nuovo volo, già disponibile nei gds, offrirà collegamenti verso altre destinazioni africane come Ziguinchor in Senegal, Abidjan in Costa d'Avorio, Bamako in Mali, Conakry in Guinea, Banjul in Gambia e Nouakchott in Mauritania. O. D.